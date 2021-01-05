КФГД на февраль снизил ставки по долгосрочным сберегательным вкладам в тенге

Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на февраль 2021 года.

«Максимальные ставки по краткосрочным депозитам остаются прежними в связи с сохранением уровня базовой ставки Национального Банка. Ставки по срочным депозитам, которые зависят от рынка, также останутся неизменными. Незначительно снизились ставки по долгосрочным сберегательным вкладам на 24 месяца из-за сокращения фактических рыночных ставок банков», - говорится в сообщении на сайте фонда.

Ставка по несрочным депозитам с пополнением и без – 9%, по срочным депозитам на 3 и 6 месяцев с пополнением – 9%, без пополнения – 9,5%, на 12 месяцев – 10,3% и 10,7% соответственно, на 24 месяца – 9,1% и 9,4% соответственно с пополнением и без пополнения.

Ставки по сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев – 10% с пополнением и 10,5% без пополнения, на 12 месяцев – 12,3% и 14% соответственно, на 24 месяца – 11,5% и 13% соответственно вместо 11,7% и 13,2% в январе.