ЕНПФ опубликовал точные данные по порогу достаточности для снятия пенсионных накоплений

На сайте Единого накопительного пенсионного фонда опубликованы данные по порогу достаточности для снятия части пенсионных накоплений на личные нужды. Также ЕНПФ опубликовал пошаговую инструкцию, как проверить доступную сумму для частичного изъятия своих пенсионных накоплений.

По данным фонда, информацию о сумме пенсионных накоплений, доступной для целевого использования, и данные о состоянии пенсионных накоплений можно получить через сайт ЕНПФ и личный кабинет вкладчика. Для этого необходимо ввести ИИН и пароль, либо иметь электронно-цифровую подпись.

Также запущен дополнительный ресурс cabinet.enpf.kz/porog (вы должны быть зарегистрированы на сайте, чтобы получить эти данные, иначе, при открытии, вы увидите ошибку - V), на котором есть возможность получить информацию о состоянии пенсионных накоплений: остаток на пенсионном счете, пороговая сумма, сумма доступная для изъятия. Для получения информации необходимо только подписание ключом ЭЦП.

Помимо этого, информация о состоянии пенсионных накоплений доступна на сайте eGov и через мобильное приложение eGov mobile. Для этого пользователям необходима электронно-цифровая подпись. На сайте «электронного правительства» для удобства пользователей услуга «Выдача информации о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) единого накопительного пенсионного фонда» отображена на главной странице в разделе «Популярные услуги», а в мобильном приложении необходимо перейти в раздел «Услуги», далее «Трудоустройство и занятость», после чего нажать на вкладку «Информация о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) единого накопительного пенсионного фонда». Услуга будет обрабатываться в течение 4 часов.

Получить сведения о сумме, доступной для целевого использования, можно также с помощью телеграм-бота @enpf.

Проконсультироваться вкладчики ЕНПФ могут через контакт-центр по номеру 1418, в отделениях фонда в социальных сетях.