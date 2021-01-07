Конгресс США утвердил результаты выборов, на которых президентом был избран Джо Байден

Конгресс подтвердил победу избранного президента Джо Байдена утром в четверг, через несколько часов после того, как группа сторонников действующего президента Дональда Трампа штурмовала и оккупировала Капитолий. Тем самым они нарушили процесс финального подсчета голосов и подстегнули волну насилия.

Американская пресса утверждает, что в современной истории страны еще не было подобных происшествий с участием повстанцев, действующих от имени президента. Накануне они ворвались в кабинет спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, били окна, уносили с собой предметы искусства и на некоторое время брали под контроль зал сената. В результате беспорядков четыре человека погибли − одна женщина была застрелена, а трое других, по данным полиции, оказались в реанимации. После этого некоторые сторонники Трампа вступили в предварительные переговоры о применении 25-й поправки для отстранения его от должности президента.

Поздно вечером в среду сенат вновь собрался для подсчета голосов. Параллельно республиканцы и демократы публично осудили действия повстанцев и призвали Трампа выполнить то, что предписывает американская конституция. Через некоторое время, как пишет CNN, Трамп публично заявил, что покинет Белый дом 20 января и обеспечит спокойную передачу президентских полномочий.

«Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты подтверждают мою точку зрения, тем не менее, 20 января будет организован транзит», - заявил Трамп, повторяя ложные утверждения, с которыми он выступал на протяжении последних двух месяцев. «Я всегда говорил, что мы продолжим нашу борьбу за то, чтобы подсчитывались только законные голоса. Хотя это знаменует конец величайшего первого срока в истории президентства, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой».