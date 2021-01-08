Рост составил минус 2,5% против минус 3%
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Всемирный банк повысил оценку роста казахстанской экономики в 2020 году

В обновленном отчете Всемирного банка Global Economic Prospects от 5 января пересмотрена в сторону повышения оценка мировой экономики в 2020 году. Одной из стран, по которым ВБ повысил оценку роста, стал Казахстан, сообщается на сайте главы казахстанского правительства.

«Согласно обновленному отчету Всемирного банка, по результатам 2020 г. рост национальной экономики составил -2,5% против -3%, спрогнозированных в отчете от июня 2020 г.», - говорится в сообщении.

Основным фактором улучшения оценки роста казахстанской экономики стали эффективные меры правительства по развертыванию необходимой помощи бизнесу, в том числе через механизмы субсидированного финансирования и налоговых послаблений, предоставлению прямых трансферов пострадавшим слоям населения, а также повышению доступности медицинской инфраструктуры.

В целом по обновленным оценкам объем мировой экономики в 2020 году сократился на 4,3%. В июньском отчете ВБ ожидалось сокращение мировой экономики на уровне -5,2%. Основным фактором улучшения оценки динамики мировой экономики в прошлом году стал меньший спад в отдельных развитых и развивающихся странах и более активное восстановление в КНР.

Оценки роста экономики в 2020 году были понижены по таким странам как Венгрия (с -5% до -5,9%), Аргентина (с -7,3% до -10,6%), Мексика (с -7,5% до -9%), Украина (с -3,5% до -5,5%), Кыргызстан (с -4% до -8%), Грузия (с -4,8% до -6%), Азербайджан (с -2,6% до -5%), Армения (с -2,8% до -8%), Индонезия (с 0% до -2,2%), Таиланд (с -5% до -6,5%). Кроме того, в обновленном отчете Всемирный банк пересмотрел в сторону понижения прогноз роста мировой экономики в 2021 году до 4% по сравнению с оценкой в 4,2% в июньском отчете.

«Рост на уровне 4% в 2021 году ожидается при условии, что начавшееся применение вакцин от COVID-19 будет продолжаться в широких масштабах в течение всего предстоящего периода», - отмечается в сообщении.

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