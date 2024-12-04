Прокуратура выявила хищения более 27 млн тенге в футбольном клубе «Каспий»

Экс-руководитель клуба арестован
Прокуратура Мангистауской области выявила хищения более 27 млн тенге, выделенных на учебно-тренировочные сборы футбольному клубу «Каспий», сообщает пресс-служба ведомства.
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