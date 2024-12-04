Прокуратура выявила хищения более 27 млн тенге в футбольном клубе «Каспий»

Прокуратура Мангистауской области выявила хищения более 27 млн тенге, выделенных на учебно-тренировочные сборы футбольному клубу «Каспий», сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе расследования данного факта антикоррупционной службой области совместно с ДКНБ области установлено, что бывший руководитель клуба с привлечением 2-х своих знакомых, путем применения физической силы пытались заставить работника клуба изменить показания (...) Более того стали вымогать у последнего 15 млн тенге», - сообщили в прокуратуре.

Накануне же был санкционирован арест экс-руководителя футбольного клуба.

«Каспий» — казахстанский футбольный клуб из Актау, участвующий в чемпионатах с 1979 года.