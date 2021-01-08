У 232 членов избирательных комиссий выявлен коронавирус

Из 21,5 тыс. протестированных членов избирательных комиссий у 232 выявлена коронавирусная инфекция, сообщил в пятницу в ходе брифинга Центральной избирательной комиссии член ЦИК Константин Петров.

«По оперативным данным, 21,5 тыс. членов участковых избирательных комиссий прошли тестирование, из них выявлено 232 положительных результата по стране», - сообщил Петров.

Он напомнил, что по Конституционному закону «О выборах» вышестоящие комиссии имеют право назначить временных членов избиркомов вместо выбывших до избрания новых на сессиях маслихатов. Но это произойдет уже после выборов.

Кроме того, в соответствии с требованиями пункта 12 статьи 20 Конституционного закона, после регистрации партийных списков проводится ревизия и избирательных комиссий, чтобы исключить конфликт интересов и не допустить родственных или рабочих связей.

«Временно приостановлены полномочия 1 490 членов участковых комиссий в связи с недопущением конфликта интересов», - уточнил Петров.

Всего в предвыборную кампанию будет открыто 10 060 избирательных участков, в которых будут работать 70 856 членов участковых избирательных комиссий, напомнил он.