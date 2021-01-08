У 232 членов избирательных комиссий выявлен коронавирус

Еще почти 1,5 тыс. членов избиркомов отстранены из-за конфликта интересов
Тамара Вааль, Vласть
Из 21,5 тыс. протестированных членов избирательных комиссий у 232 выявлена коронавирусная инфекция, сообщил в пятницу в ходе брифинга Центральной избирательной комиссии член ЦИК Константин Петров.
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