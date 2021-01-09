Наблюдатели МИСК делали пцр-тесты в лаборатории, которую власти обвинили в работе без разрешения

«Мы сделали 80 тестов для наших наблюдателей за свои деньги, получили все отрицательные тесты. Сейчас в шесть вечера получили это сообщение от акимата. Это нам скинули журналисты», - сообщила Vласти Ирина Медникова, председатель попечительского совета МИСК.

Вечером в субботу акимат Алматы распространил сообщение о том, что две лаборатории в городе проводят тестирование на коронавирус без разрешения.

«По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, на территории города функционируют две лаборатории – ТОО «Grin Lab» и «Био Лаб» ТОО «МК Сункар», которые проводят тестирование населения на COVID-19 методом ПЦР без разрешения режимной комиссии. Вышеуказанные лаборатории не направляют положительные образцы на ретестирование (форма внешнего контроля качества) в референс-лабораторию филиала «НПЦСЭЭМ» НЦОЗ МЗ РК для проведения внешней оценки качества», - говорится в сообщении городского акимата.

В конце декабря главный санврач Казахстана своим постановлением потребовал протестировать всех участников выборного процесса: членов избиркомов, доверенных лиц и наблюдателей. От последних потребовали до 3 января сдать полные списки для проведения тестирования. Независимые наблюдатели предпочли сделать тестирование самостоятельно.

Тем временем в столице санврачи потребовали закрыть на карантин офис другой организации наблюдателей – «Еркіндік қанаты», сообщила «Азаттыку» исполнительный директор фонда Елена Швецова.

«27 декабря один из наших сотрудников мне написал, что не очень хорошо себя чувствует, потом позвонил в поликлинику, рассказал о своих симптомах, на следующий день сдал ПЦР-тест, и он оказался положительным. Но с 24 декабря его не было в офисе - он работает внештатно. В последний раз был в этот день. В офисе с тех пор не появлялся. Он ушел на удаленку и был на карантине. 30 декабря мне позвонили… спросили, были ли мы в контакте с заболевшим и сказали, что мы должны сдать тест. Мы согласились… После этого с нами никто не связывался. Вчера вечером нам прислали постановление о том, что с 8 января нас отправляют на карантин. Человек заболел 28-го, а нас хотят посадить на карантин с 8 января», - рассказала Швецова.

И она и другие наблюдатели организации прошли пцр-тестирование на этой неделе – у всех результаты оказался отрицательным.

Независимые наблюдатели на нынешних выборах в мажилис и маслихаты оказались под беспрецедентным давлением со стороны властей. Центризбирком ужесточил правила для проведения наблюдения, а организации сообщают о давлении на своих активистов.