Наблюдатели делали тесты за свой счет
Наблюдатели МИСК делали пцр-тесты в лаборатории, которую власти обвинили в работе без разрешения
Фото Жанары Каримовой

Наблюдатели Молодежной информационной службы Казахстана (МИСК) в Алматы делали тесты в лаборатории «Мк Сункар», которую медицинские власти обвинили в работе без разрешения.

«Мы сделали 80 тестов для наших наблюдателей за свои деньги, получили все отрицательные тесты. Сейчас в шесть вечера получили это сообщение от акимата. Это нам скинули журналисты», - сообщила Vласти Ирина Медникова, председатель попечительского совета МИСК.

Вечером в субботу акимат Алматы распространил сообщение о том, что две лаборатории в городе проводят тестирование на коронавирус без разрешения.

«По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, на территории города функционируют две лаборатории – ТОО «Grin Lab» и «Био Лаб» ТОО «МК Сункар», которые проводят тестирование населения на COVID-19 методом ПЦР без разрешения режимной комиссии. Вышеуказанные лаборатории не направляют положительные образцы на ретестирование (форма внешнего контроля качества) в референс-лабораторию филиала «НПЦСЭЭМ» НЦОЗ МЗ РК для проведения внешней оценки качества», - говорится в сообщении городского акимата.

В конце декабря главный санврач Казахстана своим постановлением потребовал протестировать всех участников выборного процесса: членов избиркомов, доверенных лиц и наблюдателей. От последних потребовали до 3 января сдать полные списки для проведения тестирования. Независимые наблюдатели предпочли сделать тестирование самостоятельно.

Тем временем в столице санврачи потребовали закрыть на карантин офис другой организации наблюдателей – «Еркіндік қанаты», сообщила «Азаттыку» исполнительный директор фонда Елена Швецова.

«27 декабря один из наших сотрудников мне написал, что не очень хорошо себя чувствует, потом позвонил в поликлинику, рассказал о своих симптомах, на следующий день сдал ПЦР-тест, и он оказался положительным. Но с 24 декабря его не было в офисе - он работает внештатно. В последний раз был в этот день. В офисе с тех пор не появлялся. Он ушел на удаленку и был на карантине. 30 декабря мне позвонили… спросили, были ли мы в контакте с заболевшим и сказали, что мы должны сдать тест. Мы согласились… После этого с нами никто не связывался. Вчера вечером нам прислали постановление о том, что с 8 января нас отправляют на карантин. Человек заболел 28-го, а нас хотят посадить на карантин с 8 января», - рассказала Швецова.

И она и другие наблюдатели организации прошли пцр-тестирование на этой неделе – у всех результаты оказался отрицательным.

Независимые наблюдатели на нынешних выборах в мажилис и маслихаты оказались под беспрецедентным давлением со стороны властей. Центризбирком ужесточил правила для проведения наблюдения, а организации сообщают о давлении на своих активистов.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Репортер Vласти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
ЕНПФ опубликовал точные данные по порогу достаточности для снятия пенсионных накоплений
Новости
Токаев подписал поправки, дающие казахстанцам право изымать часть пенсионных накоплений
Новости
Народный банк восстанавливает работу приложения Homebank
Новости
Учить казахский язык призвал казахстанцев Токаев
Новости
США, Казахстан и Узбекистан объявили о создании Центральноазиатского инвестиционного партнерства
Новости
​Ухудшение эпидситуации в Алматы произойдет к концу января – Бекшин