День выборов. Онлайн

На площади Республики в Алматы - активное противостояние протестующих и СОБРа.

Протестующие пытаются наваливаться на силовиков, чтобы прорваться к монументу Независимости (до него - 300-400 метров), силовики в свою очередь пытаются оттолкать участников акции в сторону проспекта Назарбаева. Задержанных пока нет, нескольких человек сначала хватали, но затем отпускали, передают корреспонденты Vласти.

Мы не можем получить от журналистов фото и видео материалы из-за отсутствия мобильного интернета в районе площади Республики.