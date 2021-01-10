День выборов. Онлайн

К этому моменту уже проголосовали лидеры двух участвующих в выборах партий.
Лидер НПК, мажилисмен Айкын Конуров считает, что выборы проходят на "высшем уровне".
«Мы ожидаем, что выборы пройдут честно, справедливо. И ожидаем, что в результате этих выборов партии, которые пройдут в мажилис, смогут реализовать свои предвыборные платформы. Для нас это является основным приоритетом», - сказал он журналистам.
Председатель партии "Ауыл" сенатор Али Бекетаев тоже доволен ходом выборов.
«Население Казахстана в приподнятом настроении придет на выборы, потому что хорошо понимает, что это возможность, конституционное право каждого человека - принять участие в формировании государственной власти», - сказал Бектаев.