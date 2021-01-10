Ход голосования, нарушения и протесты
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День выборов. Онлайн
Фото Жанары Каримовой

В Казахстане в воскресенье, 10 января, проходят выборы в мажилис и маслихаты. Казахстанцы выбирают из пяти партий, оппозиция в выборах не участвует. Vласть следит онлайн за ходом голосования, сообщениями о нарушениях и ожидающимися акциями протеста.

Избирательные участки в Казахстане сегодня выглядят так: избирателей встречают сотрудники избиркома в спецодеожде, масках, перчатках и часто - защитных касках-экранах. На кабинках нет шторок, а наблюдатели сидят на значительном расстоянии друг от друга.

Участок в Алматы. Фото Жанары Каримовой
Участок в Алматы. Фото Жанары Каримовой

К полудню в Казахстане проголосовали 28,8% избирателей, сообщил Центризбирком. Меньше всего проголосовавших в Алматы - 15,7%, больше всего в Северном Казахстане - 34,2%.

Инфографика Центризбиркома
Инфографика Центризбиркома

На площади Республики в Алматы - активное противостояние протестующих и СОБРа.

Протестующие пытаются наваливаться на силовиков, чтобы прорваться к монументу Независимости (до него - 300-400 метров), силовики в свою очередь пытаются оттолкать участников акции в сторону проспекта Назарбаева. Задержанных пока нет, нескольких человек сначала хватали, но затем отпускали, передают корреспонденты Vласти.

Мы не можем получить от журналистов фото и видео материалы из-за отсутствия мобильного интернета в районе площади Республики.

Еще двум группам сторонников Демпартии удалось прорваться к протестующим, блокированным на площади Республики в Алматы. Одну группу сначала блокировали у монумента Независимости, но им удалось прорваться к соратникам, другая группа подошла со стороны проспекта Назарбаева.

Сейчас в оцеплении силовиков - до 70 человек.

Лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев проголосовал в столице и первым из представителей политпартий, участвующих в выборах, сказал о претензиях к избирательному процессу:

"Сегодня, начиная с 7 утра, и даже еще раньше, мне начали звонить наши наблюдатели в регионах, сообщая как идет голосование. К сожалению, есть сообщения что кое-где чинят препятствия нашим наблюдателям. По Актюбинской области очень много таких сообщений. В ряде других регионов, поэтому я надеюсь что это только начало, и по мере разворачивания голосования эти вопросы будут решаться нормально. Понятно, что это создает условия для определенных вопросов".

Взломаны страницы в соцсетях главреда "Уральской недели" Лукпана Ахмедьярова и одного из уральских активистов - независимого наблюдателя Гадылбека Жубангалиева. Предпринимались также попытки взлома страниц еще нескольких журналистов "Уральской недели".

На площади тем временем было несколько провокаций. Как сообщают корреспонденты Vласти, мужчин, которые сидят в припаркованных на площади автобусах, периодически запускают в круг СОБРа, в котором держат протестующих. Они вступают в перепалку с участниками акции, пытаются порвать их плакаты, а затем их выводят из круга. Таких провокаций было, как минимум, три.

В акции протеста сейчас участвует несколько десятков человек, здесь, в том числе, лидер Демпартии Жанболат Мамай и журналистка и активистка движения Oyan, Qazaqstan Асем Жапишева.

Касым-Жомарт Токаев проголосовал в столице и пообещал анонсировать новые политреформы 15 января.

Жанболат Мамай с группой сторонников прибыл на площадь Республики в Алматы. Их к этому моменту чуть более двух десятков человек. Протестующим не дали подойти к монументу Независимости - СОБР окружил их примерно в 300 метрах от него.

В Facebook продолжается прямая трансляция, хотя и не очень понятно, как это возможно - у большинства находящихся на площади мобильного интернета нет.

На площади Республики в Алматы полностью отсутствует мобильный интернет, сообщают корреспонденты Vласти. Здесь в полдень планируются акции протеста нескольких политических групп. Мобильная связь на площади пока есть.

Кроме того, у монумента Независимости идут строительные работы.

Площадь Республики в Алматы утром 10 января 2021 года. Фото Данияра Мусирова
Площадь Республики в Алматы утром 10 января 2021 года. Фото Данияра Мусирова

По данным Центризбиркома, явка на выборах на 10 утра составила 11,6%. Меньше всего проголосовавших в Алматы - 9,7%, больше всего - в Шымкенте - 14,4%,

В Алматы и столице перед ожидающимися акциями протестов - много силовиков. В столице обнесена забором территория вокруг дворца "Жастар", здесь также запрещена парковка машин. В Алматы полиция сконцентрирована у двух площадей - Республики и "Астана".

Акции протеста должны начаться после полудня. Их планируют несколько политсил - движение Oyan, Qazaqstan, незарегистрированная Демократическая партия Казахстана и запрещенное казахстанским судом движение ДВК. Все они считают проходящие выборы нелигитимными.

Корреспондента радио "Азаттык" Аяна Калмурата вывели с применением силы за пределы избирательного участка № 173 по улице Жубанова в Алматы. Представившийся председателем участковой избирательной комиссии Нуржан Искаков потребовал от журналиста предъявить ПЦР-тест на коронавирус.

В постановлении главного санврача Казахстана нет пункта с требованием к журналистам иметь отрицательный тест на коронавирус для освещения работы избирательных участков.

Рано утром проголосовал и премьер-министр Аскар Мамин. Он - в партийном списке "Нур Отана" в мажилис. После окончания выборов его кабинет сложит полномочия перед новым парламентом, но произойдет ли смена правительства - неизвестно, хотя такие ожидания у аналитиков есть.

Фото Казинформа
Фото Казинформа

К этому моменту уже проголосовали лидеры двух участвующих в выборах партий.

Лидер НПК, мажилисмен Айкын Конуров считает, что выборы проходят на "высшем уровне".

«Мы ожидаем, что выборы пройдут честно, справедливо. И ожидаем, что в результате этих выборов партии, которые пройдут в мажилис, смогут реализовать свои предвыборные платформы. Для нас это является основным приоритетом», - сказал он журналистам.

Председатель партии "Ауыл" сенатор Али Бекетаев тоже доволен ходом выборов.

«Население Казахстана в приподнятом настроении придет на выборы, потому что хорошо понимает, что это возможность, конституционное право каждого человека - принять участие в формировании государственной власти», - сказал Бектаев.

Один из главных вопросов в день выборов - что смогут сделать независимые наблюдатели. Еще в начале декабря Центризбирком своим постановлением значительно ограничил возможности независимого наблюдения. От организаций потребовали внести в уставы пункт о наблюдении (это смогли сделать далеко не все), наблюдателям запрещено выходить в прямой эфир с участков, снимать фото и видео можно только с разрешения граждан.

В конце декабря главный санврач страны постановил, что наблюдатели и другие участники избирательного процесса в регионах, которые находятся в "красной" и "желтой" зонах по темпам распространения коронавируса, должны сдать пцр-тесты. Накануне власти Алматы заявили, что лаборатория, где сдали тесты независимые наблюдатели, работала без разрешения.

Будем следить в течение всего дня за тем, что происходит с независимыми наблюдателями.

В выборах участвуют пять политических партий - правящая партия "Нур Отан", парламентские "Ак жол" и Народная партия Казахстана и еще два лояльных властям политобъединения - партии "Ауыл" и "Адал". Оппозиционные политпартии не получили регистрацию и не смогли участвовать в выборах, а единственная называющая себя оппозиционной партией - Общенациональная социал-демократическая партия - приняла решение бойкотировать выборы.

Избирательные участки открылись в 7 утра по времени Алматы в 12 регионах Казахстана и в 8 часов - еще в пяти западных областях. Всего в Казахстане и за его пределами 10 060 избирательных участков. Голосование продлится до 20:00 местного времени, в списки избирателей включены 11,9 млн казахстанцев.

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