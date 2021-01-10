Избирательные участки открылись в 7 утра
Явка избирателей в первые часы выборов составила 11,6% – ЦИК
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

По состоянию на 10 часов утра воскресенья явка избирателей на выборах в мажилис и маслихаты в Казахстане составила 11,6%. Об этом в воскресенье в ходе брифинга в Центральной избирательной комиссии сообщил член ЦИК Ерлан Дауылбаев.

«По состоянию на 10:00 часов 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 11,6% от общего количество избирателей, включенных в списки», - сообщил Дауылбаев.

В частности, в Акмолинской области проголосовали 10,2% избирателей, в Актюбинской – 9,9%, в Алматинской – 11,3%, в Атырауской – 10,3%, в Восточно-Казахстанской – 12,1%, в Жамбылской – 12,8%, в Западно-Казахстанской – 12,7%, Карагандинской – 10,4%, Костанайской – 11,2%, Кызылординской – 10,3%, Мангистауской – 8,7%, Павлодарской – 14%, Северо-Казахстанской – 14,9% и в Туркестанской – 13,3%. В столице избирательные бюллетени получили 10,8% жителей, в Алматы – 9,7%, в Шымкенте – 14,4%.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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