​Лидер незарегистрированной Демпартии Жанболат Мамай призвал к бойкоту выборов

Лидер незарегистрированной Демократической партии Жанболат Мамай призвал к бойкоту выборов в мажилис и маслихаты Казахстана. Он и его сторонники выступили с этим заявлением во время протестной акции возле площади Республики в Алматы.

Жанболат Мамай с группой сторонников к 11:30 часам прибыл на площадь Республики в Алматы. К началу акции собралось более двух десятков человек. Помимо представителей незарегистрированной Демпартии на ней присутствует журналистка и активистка движения Oyan, Qazaqstan Асем Жапишева. Однако протестующим не дали подойти к основной точке акции − монументу Независимости. СОБР создал им препятствие примерно в 300 метрах от монумента, взяв протестующих в кольцо.

Уже более получаса участники акции скандируют и держат плакаты со следующими надписями: «Бойкот лживым выборам», «Зарегистрируйте демократическую партию». Мамай объясняет необходимость бойкота несостоятельностью властей и коррупцией, ярким проявлением которой стала недавно найденная недвижимость семьи первого президента Нурсултана Назарбаева на общую сумму близкую к $1 млрд. «На этих выборах наш голос не считается. Поэтому нам нужно было выйти на площадь. Это никакие не законные выборы, никакие не честные выборы, эти выборы совершенно лживые. Мы вышли за независимость нашей страны», - заявил лидер Демпартии.

Во время акции произошло несколько провокаций. Как сообщают корреспонденты Vласти, мужчин, которые сидят в припаркованных на площади автобусах, периодически запускают в круг СОБРа, в котором держат протестующих. Они вступают в перепалку с участниками акции, пытаются порвать их плакаты, а затем их выводят из круга. Таких провокаций было, как минимум, три.

Накануне трое сторонников находящейся в процессе создания Демократической партии были задержаны в Жанаозене, еще один был задержан на въезде в Алматы. Сторонники партии в других городах сообщали о том, что за ними следят.