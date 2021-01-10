​Полиция Алматы задержала более 30 протестующих

Полиция Алматы задержала не менее 30 человек в районе площади Республики, где уже 2,5 часа проводят акцию сторонники незарегистрированной Демократической партии. Еще 70 представителей Демпартии находятся в оцеплении силовиков. Помимо них правоохранители заблокировали около 20 участников движения Oyan, Qazaqstan.

В районе площади Республики людей задерживали на подходах к площади, со стороны акимата и на перекрестках. Корреспондентам Vласти не удалось установить, сторонники каких политических сил вызвали противодействия полиции. Еще двум группам сторонников Демпартии удалось прорваться к протестующим, заблокированным на площади Республики. Одну группу сначала сдерживали у монумента Независимости, но им удалось прорваться к соратникам, другая группа подошла со стороны проспекта Назарбаева. Сейчас в оцеплении силовиков находится порядка 70 человек.

Издание «Медиазона. Центральная Азия» в свою очередь сообщает о задержании троих людей, стоявших через дорогу от площади Республики. Еще двое были задержаны на перекрестке. Вместе с ними без объяснения причин был задержан еще один мужчина, остановившийся у летней терассы кафе «Одесса», находящегося за улицей Назарбаева.

Не менее 20-ти участников движения Oyan, Qazaqstan заблокированы на улице Сатпаева, между проспектами Достык и Назарбаева, сообщила Vласти по телефону учредитель изданий The Village и Masa Media Айсана Ашим. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов применили силу к протестующим, толкали их и зажали в кольцо в нескольких сотнях метров от площади. Участники движения пытались дойти на площадь, где несколько десятков человек блокированы СОБРом уже более полутора часов.

В районе площади «Астана» в Алматы также проходят задержания. Сюда своих сторонников позвал лидер запрещенного казахстанским судом движения ДВК Мухтар Аблязов. Upd. Спустя час на месте проведения митинга собралось около 20-40 человек. На 15:00 по столичному времени почти все из них были задержаны.

В столице возле дворца «Жастар», по словам корреспондента Vласти, задержаны 5 человек.