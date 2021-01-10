Vласть находится под непрерывной DDoS-атакой

Сайт Vласти с 10 утра находится под почти непрерывной DDoS-атакой. Она пришлась на день выборов и протестов в Казахстане.

Сайт атакуют с короткими перерывами. В первые часы атаки сайт был практически недоступен, в 11:30 технической службе Vласти удалось восстановить его работу, но перебои периодически возникают.

Редакция планирует при содействии коллег из Казахстана и других стран расследовать атаку настолько, насколько это будет возможно.

Одновременно Vласть активно продолжает работать в своих соцсетях: Twitter, Telegram-канале, Instagram и Facebook.

Продолжается также онлайн-трансляция, посвященная выборам в мажилис и маслихаты.