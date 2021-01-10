Vласть находится под непрерывной DDoS-атакой

Она продолжается с небольшими перерывами более 11 часов
Сайт Vласти с 10 утра находится под почти непрерывной DDoS-атакой. Она пришлась на день выборов и протестов в Казахстане.
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