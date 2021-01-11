Казахстан выполнил обязательства по сделке ОПЕК+ в декабре на 96%

Казахстан в декабре выполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК +, предусматривающей сокращение добычи нефти, на 96%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства энергетики страны.

«Выполнение обязательств по соглашению ОПЕК+ [в декабре] составило 96%», - говорится в ответе министерства на запрос агентства.

По предварительным данным Минэнерго, в декабре 2020 года было добыто 6,3 млн тонн нефти без учета конденсата, а с его учетом – 85,6 млн тонн.

Ведомство планирует ежемесячно пересматривать прогноз по добыче нефти в 2021 году в соответствии с договоренностями ОПЕК+. Здесь также сообщили, Казахстан планирует соблюдать свои обязательства в рамках договоренностей.

3 декабря страны ОПЕК+ на заседании министерской конференции приняли решение повысить добычу нефти с января 2021 года на 0,5 млн баррелей в сутки. Общее ограничение добычи стран-участниц ОПЕК+ в январе составит 7,2 млн баррелей в сутки от базового уровня. Также было принято решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на февраль и март 2021 года. При этом для Казахстана и России были согласованы отдельные условия, предусматривающие поэтапное увеличение добычи в данный период на 10 и 65 тыс. баррелей в сутки соответственно. Таким образом, обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в феврале и марте составят 1,427 млн баррелей в сутки и 1,437 мл баррелей в сутки соответственно. Общее ограничение добычи нефти стран ОПЕК+ в феврале и марте составит по 7,125 млн баррелей в сутки.