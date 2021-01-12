«Нур Отан» утвердил свой список депутатов мажилиса

Бюро политического совета партии «Нур Отан» утвердило свой список 76 депутатов в мажилисе парламента VII-го созыва. В целом состав фракции партии обновился на 70%.

Средний возраст депутатов снизился на 4 года – до 49 лет. При этом новый состав фракции состоит на 40% из женщин и молодежи до 35 лет. В основном в депутатский корпус вошли представители сферы образования, здравоохранения, НПО, СМИ, экспертного сообщества, промышленности, сельского хозяйства и т.д. Менее 10% или 7 кандидатов являются бывшими государственными служащими.

«Итоговый партийный список сбалансирован, 36 кандидатов являются победителями праймериз и 40 – отобраны в рамках квоты бюро политического совета. Данный подход позволил обеспечить региональную представленность пропорционально количеству избирателей», - отметили в партии.

В числе депутатов от правящей партии – глава управления финансов Алматинской области Данияр Алимбаев, председатель алматинского городского филиала молодежного крыла «Жас Отан» Мади Ахметов, депутаты мажилиса парламента прошлого созыва Кудайберген Ержан, Аманжан Жамалов, Снежана Имашева, Павел Казанцев, Арман Кожахметов, Канат Мусин, Дархан Мынбай, председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности мажилиса Мухтар Ерман, заместитель председателя правления «Евразийский банк развития» Марат Кусаинов, бывший спикер сената Дарига Назарбаева, спикер мажилиса Нурлан Нигматулин, председатель Комитета по аграрным вопросам мажилиса Берик Оспанов, бывший вице-министр по инвестициям и развитию и депутат прошлого созыва Альберт Рау, вице-президент Казахстанской ассоциации политических исследований Айдос Сарым, аким Алмалинского района города Алматы Беккали Торгаев и другие.