Также освобожден от должности посол РК в Бельгии
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Токаев освободил от должности директора библиотеки первого президента
Фото Жанары Каримовой

Распоряжением главы государства Амерхан Рахимжанов освобожден от должности директора государственного учреждения «Библиотека первого президента Республики Казахстан – Елбасы», сообщается на сайте Акорды.

Также указом главы государства Айгуль Куспан освобождена от должности посла Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, посла РК в Великом Герцогстве Люксембург, главы представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) по совместительству.

Амерхан Рахимжанов и Айгуль Куспан вошли с список депутатов мажилиса седьмого созыва от партии «Нур Отан».

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