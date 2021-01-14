Токаев освободил от должности директора библиотеки первого президента

Распоряжением главы государства Амерхан Рахимжанов освобожден от должности директора государственного учреждения «Библиотека первого президента Республики Казахстан – Елбасы», сообщается на сайте Акорды.

Также указом главы государства Айгуль Куспан освобождена от должности посла Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, посла РК в Великом Герцогстве Люксембург, главы представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) по совместительству.

Амерхан Рахимжанов и Айгуль Куспан вошли с список депутатов мажилиса седьмого созыва от партии «Нур Отан».