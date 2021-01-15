Еще 835 случаев коронавируса подтверждено в Казахстане

В Алматы зарегистрирован 131 новый случай, в Атырауской области – 85, в Павлодарской области – 75, в столице – 74, в Костанайской области – 73, в Алматинской области – 69, в Акмолинской области – 68, в Северо-Казахстанской области – 50, в Карагандинской области – 42, в Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях – по 41 случаю, в Шымкенте – 25, в Туркестанской области – 21, в Жамбылской области – 17, в Мангистауской области – 10, в Кызылординской области – 9, в Актюбинской области – 4.

Всего в стране подтверждено 166 146 случаев. Выздоровели 151838 человек.

