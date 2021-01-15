Там планируется построить визит-центры, глэмпинги, кемпинги, этно-отели и другие объекты
Минэкологии объявило конкурс для инвесторов по развитию трех нацпарков
фото Ирины Гумыркиной

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов объявило открытый конкурс для инвесторов на строительство туристической инфраструктуры в национальных парках Кольсайские озера, Алтын Эмель и Чарын. Об инфраструктурных проектах в ходе совместного заседания общественных советов нацпарков в пятницу рассказали их руководители, сообщает официальный сайт министерства.

Как сообщили руководители парков, в рамках концепций развития экотуризма на территории всех парков в 2021-2023 годах планируется построить «визит-центры, глэмпинги, кемпинги, этно-отели, этноаулы, смотровые площадки и другие инфраструктурные объекты». Также отмечается, что они «будут расположены вдали от природных объектов для не нанесения им вреда».

«Концепции развития экотуризма презентованы общественности, было получено одобрение. В соответствии с принятыми концепциями проводились работы по корректировке генеральных планов национальных парков в части развития инфраструктуры экологического туризма», - сообщил в ходе встречи вице-министр экологии, геологии и природных ресуров Ерлан Нысанбаев.

К инвесторам будут предъявлены требования по соблюдению законодательства об особо охраняемых природных территориях, а также по ведению работы без ущерба для природных объектов с приоритетом на природоохранные мероприятия.

«Деятельность, наносящая вред природе, будет запрещена», - говорится в сообщении Минэкологии.

Здесь также отметили, что, «согласно правил осуществления туристской и рекреационной деятельности в ГНПП, конкурс должен происходить открыто с предварительным обсуждением проектов тендерной документации».

Нысанбаев подчеркнул, что члены общественных советов парков «будут включены в состав конкурсной комиссии по предоставлению участков национальных парков в долгосрочное пользование для осуществления туристской и рекреационной деятельности».

Ранее в августе министерство презентовало общественности концепцию развития государственного национального природного парка Чарын в Алматинской области. Тогда вице-министр отмечал, что существующая инфраструктура туризма в национальном парке Чарын, который в прошлом году посетило более 20 тыс. человек, не отвечает современным требованиям и не обеспечивает посетителям условия для полноценного и комфортного пребывания.

Тогда же в ведомстве подчеркивали, что земли нацпарка ни при каких обстоятельствах не будут передавать во владение частным лицам – лишь определенные участки, предназначенные для развития туризма, будут переданы во временное пользование с возможностью расторжения договора в любой момент при невыполнении инвестором своих обязательств.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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