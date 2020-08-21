В Минэкологии рассказали, как будут развивать парк Чарын в Алматинской области

Как напомнил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, в прошлом году была принята государственная программа развития туристской отрасли страны на 2019-2025 годы. Одним из ее 10 приоритетных направлений является горный (горнолыжный) кластер Алматинского региона, в состав которого включены территории 4-х национальных парков – Алтын-Эмель, Чарын, Кольсайские озера и Иле-Алатауский природный парк.

Нысанбаев отметил, что существующая инфраструктура туризма в национальном парке Чарын, который в прошлом году посетило более 20 тыс. человек, не отвечает современным требованиям и не обеспечивает посетителям условия для полноценного и комфортного пребывания. В связи с этим Минэкологии совместно с министерством культуры и спорта и АО «НК «Kazakh Tourism» был изучен опыт США, законодательная база, подходы и механизмы. И с учетом этого определены основные принципы развития экологического туризма и концептуальные подходы его развития в национальных парках. Основной упор делается на развитие туристских маршрутов и троп, предполагается также создание современных визит-центров, глэмпингов, кемпингов, этно-аулов и мест для караванинга без капитального строительства с применением легких возводимых конструкций. Это позволяет избежать нагрузки на естественную природную среду, создать единый туристский продукт, который обеспечит качество сервиса.

В Чарынском национальном парке, по словам вице-министра, предполагается развивать экотуризм за счет привлечения частных инвестиций. Здесь будут размещены 2 современных визит-центра, обустроены 4 пеших туристских маршрута, места ночевок. Также планируется создать этноаул, установить 3 смотровые площадки, глэмпинги, кемпинги, караванинги, пункты общественного питания и реализации сувенирной продукции. При этом все объекты по оказанию услуг туристам будут размещены за пределами каньона.

Как отмечает Минэкологии, привлекать инвесторов планируется посредством открытого конкурса, но только после обсуждения проекта с общественностью и в случае его принятия. При этом земли нацпарка ни при каких обстоятельствах не будут передавать во владение частным лицам – лишь определенные участки, предназначенные для развития туризма, будут переданы во временное пользование с возможностью расторжения договора в любой момент при невыполнении инвестором своих обязательств.

Для обсуждения проекта развития экотуризма в нацпарке Чарын в течение 10 ближайших дней будет создан общественный совет, в который могут войти ученые, эксперты, туристические ассоциации, эко-активисты и общественные деятели, также в работе над проектом могут участвовать все потенциальные инвесторы, которые заинтересованы в развитии экотуризма в нацпарках. Нысанбаев заверил, что министерство будет проводить всю работу максимально открыто.