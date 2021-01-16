Общественное объединение «Эхо» обязали приостановить деятельность на 3 месяца и выплатить штраф в размере 200 МРП (583 тыс. тенге). Налоговые органы приняли это решение после выявления незначительных ошибок в формах отчетности за 2018 год. Представители организации намерены обжаловать действия налоговой инспекции в суде и обратиться в вышестоящую налоговую инспекцию, рассказал Vласти в субботу президент «Эхо» Павел Лобачев.

В конце ноября 7 гражданских и правозащитных организаций заявили о давлении налоговых служб. В течение нескольких недель до того они получали извещения о нарушениях при заполнении отчетности для надзорных ведомств за последние несколько лет. Это грозит неправительственным организациям большими штрафами и приостановкой деятельности. Организации связывали это давление с приближающимися выборами в мажилис и маслихаты.

Лобачев напомнил, что несколько лет назад для организаций, получающих иностранное финансирование, ввели специальную отчетность: формы 17 и 18. Форма 17 показывает, что организация получает деньги из-за рубежа, а в 18 форме расписывается то, на что была потрачена эта сумма. Эти статьи, настаивает руководитель «Эхо», никак не связаны с налогами. Однако затем налоговые органы ввели специальную статью, которая позволяет наложить штраф в 200 МРП (583 тыс. тенге на 2021 год) и приостановить деятельность организации до 3 месяцев, если в этих формах обнаруживаются какие-то расхождения.

«Налоговая решила, что в предоставленных нами формах за 2018 год есть несоответствия. Хотя в обоих формах у нас стоят одинаковые цифры. В 18-й форме есть приложение, и налоговый инспектор сказал нам, что мы должны вписать туда не только финансовые средств, но и материальные ценности. За нас налоговая сама вписала эту формулировку, и теперь они говорят, что указанную там сумму нужно умножить на два. В таком случае выходит, что итоговое количество денег окажется выше в два раза. Отсюда несовпадение цифр в отчетах, а это – нарушение, которое наказывается штрафом и приостановкой деятельности», - пояснил Лобачев.

По другой форме у «Эхо» была выявлена техническая ошибка: «Один раз не была посчитана сумма, но потом мы внесли корректировку и расхождение было устранено. Но надзорный орган утверждает, что оно было. Примечательно то, что по закону срок давности рассмотрения дел вроде наших составляет всего 2 месяца. То есть, он был полностью нарушен». Налоговая принесла извещение организации 17 ноября, а 23 ноября выписала протокол об административном правонарушении. Лобачев подчеркивает, что организация не согласилась с ним, а после составления протокола ей 5 раз переносили рассмотрение дела. Вечером, в 17:00 15 января представители НПО были вызваны в суд.

«Нас попросили сидеть и ждать, пока им не позвонят сверху и не скажут, какое решение необходимо принять. После этого в 18 часов с небольшим нам приносят уведомление, согласно которому, мы обязаны уплатить штраф и приостановить деятельность на 3 месяца. Я сказал: стоп, ведь есть процедуры, есть Кодекс об административных правонарушениях, в котором расписан буквально каждый шаг того как должно происходить рассмотрение дела. Нам сказали, что их рассмотрение такое [какое есть сейчас], и теперь мы обязаны подписать документ, на основании которого нам выносят штраф и приостанавливают деятельность, а после этого мы уже можем обжаловать», - рассказал Лобачев.

Согласно КоАП, рассмотрение дела должно проходить в течение 15 дней после составления протоколов, после чего около месяца может уйти на рассмотрение дополнительных материалов. «Так как нам выписали протокол еще 23 ноября, а 23 декабря закончился месяц, то все сроки рассмотрения уже прошли. Кроме того, в налоговой нам не дали возможность предоставить ни одного пояснения. Хотя по КоАП налоговая обязана доказать наше нарушение, но ничего из этого не было. Налоговая нарушает все законы и гордится этим. Мы уверены, что было принято политическое решение о приостановке деятельности нашей организации», - констатирует Лобачев.

В субботу сотрудники «Эхо» начали обсуждать план действий с юристами и решили в ближайшее время подавать в суд: «Мы будем использовать все методы защиты: будем подавать в вышестоящую налоговую инспекцию, будем обращаться в министерство финансов, в наше правительство, использовать информационную поддержку и помощь международных структур. Ситуация такая, что под схожей угрозой сейчас находятся 13 НПО. И на следующей неделе у них будет рассмотрение дела. Мы беспокоимся, что против них будут приняты такие же жесткие меры».