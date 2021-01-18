Алматы перешел в «зеленую» зону по темпам распространения коронавируса

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах
Казахстана на 18 января, город Алматы перешел из «желтой» в «зеленую» зону по
темпам распространения коронавирусной инфекции.
В «красной» зоне находятся столица, Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская области, в «желтой» зоне – Алматинская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области. В «зеленой» зоне – все остальные регионы.
Минздрав с ноября прошлого года применяет разделение на три типа зон по темпам распространения коронавируса. Перемещение из одной в другую зону зависит от репродуктивного числа R, а также от числа заболевших в регионе на 100 тысяч населения за одну неделю.
Нахождение в «зеленой» зоне свидетельствует, что темпы распространения вируса в регионе низкие и карантинные ограничения могут быть смягчены, переход в «желтую» зону требует сохранения карантина, а нахождение в «красной» зоне – его ужесточения.