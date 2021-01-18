Суд прошел в отделе полиции
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Навальный арестован на 30 суток
Люди у суда в Химках. Фото РБК

Химкинский суд, заседание которого прошло в управлении внутренних дел Химок, арестовал политика Алексея Навального на 30 суток, сообщила "Новая газета" со ссылкой на адвоката Вадим Кобзев.

Арестовать Навального суд попросила Федеральная служба исполнения наказаний - до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше».

Сам Навальный назвал происходящее в отделе полиции произволом. «Почему заседание химкинского суда происходит в полиции? Я не понимаю. Почему никого не уведомили? Почему не дали никакой повестки? Я много видел насмешек над правосудием, но дед в бункере настолько всего боится, что просто демонстративно разорвали и выкинули на помойку УПК. Это невозможно, что происходит здесь. Это наивысшей степени беззаконие», - заявил он.

Представители главного управления МВД по Подмосковью объяснили, что суд проходит в отделе полиции из-за того, что Навальный не сдал тест на коронавирус.
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