Расширенное заседание правительства с участием Токаева состоится 26 января

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина, который доложил о санитарно-эпидемиологической обстановке и актуальных вопросах социально-экономического развития страны, сообщает Акорда.

«Премьер-министр доложил Касым-Жомарту Токаеву о ходе подготовки к предстоящему 26 января расширенному заседанию правительства, на котором под председательством Главы государства будут рассмотрены итоги социально-экономического развития и задачи на предстоящий период», - сообщила пресс-служба президента.

Аскар Мамин также сообщил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем, отечественная вакцина QazCovid-in, эффективность которой 96%, проходит III фазу клинических испытаний, проводится аттестация качества вакцины «Спутник V» и ведется строительство биофармзавода по выпуску вакцин со стандартом GMP.

Также президент и премьер обсудили меры по восстановлению экономического роста, привлечению инвестиций, поддержке занятости населения, обеспечению стабилизации цен на социально значимые товары и другие актуальные вопросы социально-экономического развития страны. Мамин доложил о темпах развития жилищного строительства: по итогам 2020 года ввод жилья увеличился на 16,8%, составив 15,3 млн кв. м, при этом увеличены объемы строительства доступного жилья.

Касым-Жомарт Токаев считает важной задачей продолжать повышать зарплаты в 2021 году 1 млн 70 тыс. работников бюджетной сферы, в том числе 785 тыс. педагогов – на 25%, 247 тыс. медработников – на 30%, 38 тыс. работников социально-медицинских учреждений соцзащиты – до 45%.

В завершении встречи глава государства поставил перед правительством задачу обеспечить высокое качество председательства Казахстана в Евразийском экономическом союзе в 2021 году, чтобы дать дополнительный импульс развитию многосторонней евразийской интеграции.