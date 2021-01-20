США объявили действия Китая в отношении уйгуров геноцидом

«После тщательного изучения доступных фактов я пришел к выводу, что по крайней мере с марта 2017 года Китайская народная республика (КНР) под руководством и контролем Коммунистической партии Китая совершала преступления против человечности в отношении преимущественно мусульманских уйгуров и других представителей этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне», - заявил госсекретарь США Майк Помпео.

О том, что «КНР совершает геноцид и преступления против человечности в Синьцзяне», Помпео написал и в Twitter. В число преступлений, которые продолжаются, по словам госсекретаря, входят произвольное заключение более миллиона уйгуров, принудительная стерилизация, пытки задержанных, принудительный труд, ограничение свободы вероисповедания, свободы выражения мнений и свободы передвижения.

Майк Помпео заявил о геноциде уйгуров за день до того, как истекут его полномочия. Ранее о геноциде уйгуров также заявлял избранный президент США Джо Байден, который вступит в должность 20 января.

Соединенные Штаты Америки стали первой страной, назвавшей действия Китая против уйгуров геноцидом.

Преследование уйгуров началось в 2009 году после беспорядков в Урумчи (административный центр Синьцзяна), в ходе которых погибли сотни человек, и усилилось после того, как некоторые уйгуры примкнули к террористической группировке «Исламское государство». Власти КНР внедрили тотальную систему контроля за жителями региона, отправили многих из них в лагеря. Мусульман-уйгуров, по неподтвержденным данным, отправляют в лагеря за любое бытовое проявление религиозности, а также из-за того, что у них есть родственники за границей или загранпаспорта.

В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 млн этнических уйгуров могут находиться в «перевоспитательных лагерях» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В Китае в свою очередь утверждают, что с 1990-х годов сторонники «трех сил зла» (экстремизма, терроризма и сепаратизма) осуществили тысячи террористических атак на территории СУАР, это привело к большому числу человеческих жертв и значительному материальному ущербу. Учитывая международный опыт в сфере борьбы с терроризмом и исходя из нынешних реалий в регионе, были созданы государственные центры профессиональной подготовки и воспитания с целью ликвидации идеологий религиозного радикализма. При этом точное число проживающих в этих центрах лиц власти Китая не называют.