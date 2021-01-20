Граждане не могут этого сделать из-за отсутствия правил
Ускорить снятие казахстанцами части накоплений из ЕНПФ просит депутат
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Из-за отсутствия правил, которые не разработало правительство, казахстанцы не могут использовать свои пенсионные накопления на покупку жилья. Об этом в среду в ходе пленарного заседания мажилиса заявил депутат от партии «Нур Отан» Аманжан Жамалов. В этой связи он попросил кабинет министров активизировать работу и позволить людям изъять деньги до конца января 2021 года.

«До сих пор правительством не приняты правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий. 761 тыс. граждан ждут эти правила, многие уже выбрали жилье, а эти правила все еще «гуляют» по кабинетам на различных согласованиях и утверждении», - заявил Жамалов.

Также, по его информации, многие казахстанцы недовольны тем, что при покупке жилья за счет пенсионных средств будет установлено ограничение на продажу недвижимости в течение пяти лет. По мнению парламентария, власти не учли жизненные ситуации населения, такие как возможный переезд в другой регион, город и дальнейшее улучшение жилищных условий.

«Глава государства, выступая 15 января этого года на открытии первой сессии мажилиса, подчеркнул, что отечественная пенсионная система должна быть справедливой, устойчивой, отвечать интересам людей. (…) Учитывая поручение президента и ожидания граждан страны, прошу ускорить принятие необходимых подзаконных нормативно-правовых актов по использованию части пенсионных накоплений и ввести их в действие до конца января 2021 года», - попросил Жамалов.

Напомним, в сентябре Токаев поручил правительству разработать закон по возможности изъятия гражданами пенсионных накоплений. Документ подписан и вступил в силу 2 января 2021 года.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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