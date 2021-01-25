Акмолинская, Павлодарская области и столица остаются лидерами прироста
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Еще 1 480 случаев COVID-19 выявлено в Казахстане
фото пресс-службы акимата Алматы

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 480 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав, а всего в стране подтверждено 178 454 случая заражения.

Акмолинская, Павлодарская области и столица остаются лидерами прироста – здесь за сутки зарегистрировано 219, 217 и 211 случаев соответственно. В Костанайской области – 137 новых случаев, в Алматы – 135, в Северо-Казахстанской области – 107, в Атырауской области – 101, в Западно-Казахстанской области – 89, в Карагандинской области – 82, в Алматинской области – 79, в Восточно-Казахстанской области – 31, в Жамбылской области – 18, в Туркестанской области – 16, в Мангистауской области – 11, в Шымкенте, в Актюбинской и Кызылординской областях – по 9 новых случаев.

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