МВД в этом году внедрит систему детской безопасности

Официальный представитель министерства внутренних дел Казахстана Нурдильда Ораз на брифинге в понедельник сообщил, что в этом году Казахстане запустят электронную систему отслеживания местоположения ребенка «Найди меня», передает «Казинформ» .

«Я хотел бы отметить планируемые пилотные проекты, которые будут реализованы министерством внутренних дел в этом году. Это система детской безопасности «Найди меня», позволяющая отслеживать местоположение ребенка», - сказал Ораз.

По его словам, приложение устанавливается на смартфоны родителей, оно будет мониторить трекеры, работающие в сети Bluetooth. Трекеры можно прикрепить к одежде ребенка или на школьные рюкзаки. В случае утери связи с ребенком родитель включает в приложении режим поиска маяка трекера.

«Система будет интегрирована с Центром оперативного управления, а значит, сигнал о розыске ребенка автоматически будет поступать в полицию», - пояснил представитель МВД.