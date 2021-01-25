В Актюбинской области нефтяники вышли на забастовку

Сегодня, 25 января, около 180 сотрудников АО «КМК Мунай» в Темирском районе близ поселка Кенкияк остановили работу. Как пишет газета «Диапазон» , ранее они отправили видеообращение главе государства Касым-Жомарту Токаеву с просьбой повысить им зарплату.

«12 января мы обращались к руководителям «КМК Мунай» и области, но они не хотят выполнять наши требования, - говорилось в видеобращении. - Наша компания одна из ведущих в Актюбинской области. Мы каждый год перевыполняем планы производства нефти, однако, зарплаты рабочих по сравнению с другими нефтяными компаниями очень низкие. Ниже, чем у врачей, учителей и пенсионеров. Мы решили не выходить на работу с 25 января».

По словам нефтяников, они выкачивают нефть при помощи пара, работают на вахте по 14 дней, в месяц получают порядка 130-150 тысяч тенге. Кроме этого, общежитие находится на месторождении между цехами и скважинами, что очень опасно. Профсоюзные взносы оплачивают, но «но никакой защиты от него нет».

С рабочими с утра встретился аким Темирского района Жолдас Батырхан, а в акимате Актюбинской области сообщили, что в управление по инспекции труда поступило коллективное обращение работников компании, где они требуют повысить им зарплату на 100%, улучшить питание, создать нормальные условия в общежитиях.

«По поручению акима области Ондасына Уразалина создана комиссия, ее возглавляет замакима области Салимгерей Бекбергенов. В комиссию вошли руководители управления по инспекции труда, управления индустриально-инновационного развития, представители акимата Темирского района, где находится месторождение и прокуратуры района», - сообщили в облактимате, добавив, что члены комиссии выехали на встречу с работниками АО «КМК-Мунай».