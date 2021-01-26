В столице значительно снизилось число заболевших
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1 266 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Казахстане
Фото Руслана Телегина

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 266 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав, а всего в стране подтверждено 179 720 случаев заражения.

В Акмолинской области за сутки подтверждено 215 случаев, в Павлодарской области – 197, в городе Алматы – 132, в Северо-Казахстанской области – 110, в Костанайской области – 104, в Западно-Казахстанской области – 97, в столице – 91, в Атырауской области – 84, в Карагандинской области – 79, в Алматинской области – 71, в Восточно-Казахтанской области – 45, в Жамбылской области – 21, в Туркестанской области – 8, в Шымкенте – 7, в Кызылординской области – 3, в Мангистауской области – 2.

Не выявлено новых случаев в Актюбинской области.

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