1 266 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Казахстане

В Акмолинской области за сутки подтверждено 215 случаев, в Павлодарской области – 197, в городе Алматы – 132, в Северо-Казахстанской области – 110, в Костанайской области – 104, в Западно-Казахстанской области – 97, в столице – 91, в Атырауской области – 84, в Карагандинской области – 79, в Алматинской области – 71, в Восточно-Казахтанской области – 45, в Жамбылской области – 21, в Туркестанской области – 8, в Шымкенте – 7, в Кызылординской области – 3, в Мангистауской области – 2.

Не выявлено новых случаев в Актюбинской области.