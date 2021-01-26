Суд Караганды оправдал бывшего вице-министра энергетики Анатолия Шкарупу

Его обвиняли по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК (присвоение и растрата вверенного чужого имущества по предварительному сговору в особо крупном размере). По версии следствия, выделенные в 2015 году из бюджета 215 млн тенге на установку тепловых счетчиков в Сарани были потрачены не по назначению: счетчики были просто вмонтированы в стены без подключения к тепловым сетям, потому что в городе нет центральной котельной. На тот момент Анатолий Шкарупа занимал пост акима города.

Сегодня, 26 января, районный суд Караганды оправдал бывшего чиновника за отсутствием состава преступления. Вместе с ним по делу проходили еще два человека – экс-исполняющий обязанности председателя правления Фонда развития жилищно-коммунального хозяйства Кайсар Байдалы и директор ТОО «Energo» Ерлан Набие. Их также оправдали.

Позже судья Казыбекбийского районного суда Караганды Жанат Егембердиева в ходе онлайн-брифинга в Facebook объяснила, почему вынесла оправдательный приговор. По словам судьи, государственный обвинитель просил суд признать Шкарупу виновным и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы. Сторона защиты же просила оправдать подсудимых за отсутствием состава преступления. Допросив подсудимых, свидетелей и других участников процесса, а также заслушав комментарии экспертов и дополнительных свидетелей, суд пришел к выводу, что в действиях подсудимых отсутствует состав преступления.

«Органом расследования при составлении обвинительного акта не был указан способ совершения преступления, а именно: была ли это растрата средств или хищение. Кроме того, независимая экспертиза, которая якобы подтверждает хищение, судом признана недопустимой, поскольку не была подтверждена сумма нанесенного ущерба. В ходе следствия не было предоставлено достаточных и неопровержимых доказательств. Никакой вины не доказано. Свидетели прямо или косвенно не подтвердили виновность подсудимых. Кроме того, отсутствовали факты регистрации хищения в ЕРДР (Едином реестре досудебных расследований), соответственно, нет доказанной суммы ущерба», - заявила Егембердиева.

Суд направил частное постановление в генеральную прокуратуру за нарушение норм Уголовно-процессуального кодекса при расследовании этого уголовного дела.

Анатолий Шкарупа был взят под стражу в ноябре 2018 года. Спустя несколько дней были арестованы Кайсар Байдалы и Ерлан Набиев.