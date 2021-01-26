Госорганы тратят меньше всего средств на закуп отечественных товаров и услуг – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства во вторник раскритиковал работу госорганов по увеличению доли местного содержания в госзакупках, заявив, что его поручение «выполняется неудовлетворительно». Он поручил МИИР перепроверить все заявленные цифры.

«Значительные антикризисные средства из бюджета следует эффективно использовать. Это вроде бы понятно. Но на самом деле ситуация зачастую выглядит иначе. Я поручал правительству и акимам усилить работу по увеличению местного содержания в закупках. Однако данное поручение выполняется неудовлетворительно. За 9 месяцев 2020 года общий объем регулируемого закупа товаров, работ и услуг составил 12,5 трлн тенге. Наша экономика недополучила почти половину из этой суммы. На местные товары и услуги было направлено всего примерно 6,5 трлн тенге или 52%», - констатировал Токаев.

По его словам, меньше всего средств на закуп отечественных товаров и услуг тратят госорганы: «местное содержание у них составило только 30%», тогда как в рамках реализации инфраструктурных программ они должны были достигнуть 90% уровня по этому показателю.

«По факту казахстанское содержание обеспечено только на 83%. В проектах «Нурлы жер» невыполнение поручения допущено в 8 регионах. Худшие результаты в столице – 59%, Туркестанской и Палодарской областях – 64 и 61%. В рамках «Дорожной карты занятости» доля местного содержания составила 87%. Нарушение плановых показателей допущено в 7 регионах. Наиболее значительные отклонения зафиксированы в трех областя: Алматинской – 60%, Кызылординской – 73% и Мангистауской – 80%», - привел цифры президент.

Он подчеркнул, что «задачу по увеличению доли казсодержания никто не снимал и не отменял», а «субсидировать импорт триллионами бюджентых средств мы не имеем права».

«Поэтому администраторы бюджета будут нести персональную ответственность. При этом нам не нужны дутые цифры, важен правильный счет. Имеется информация, что в зачет часто относится любая продукция юрлица, зарегистрированного в Казахстане, и не важно, поставил он собственный товар или импортный товар. Поручаю МИИР перепроверить заявленные цифры в соответствии с утвержденными методиками», - сказал глава государства.

Вместе с тем он привел и «положительные примеры». Так, в период пандемии холдинг «Самрук-Казына» начал применять практику заключения долгосрочных офтейк-контрактов в обмен на обязательства сохранять рабочие места. В результате, по словам Токаева, было поддержано более 200 тыс. рабочих мест.

«Однако в госзакупках этот эффективный инструмент применяется недостаточно активно. Поручаю до 1 сентября утвердить комплексный план по созданию и расширению производств через офтейк-контракты, то есть через систему гарантированного закупа продукции. Предстоит провести работу по широкому использованию категорийных закупок и других механизмов стимулирования местного производства. Прошу НПП «Атамекен» подключиться к этому процессу», - поручил президент.