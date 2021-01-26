​Токаев считает необходимым пересмотресть налогово-бюджетную политику

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания правительства заявил о необходимости пересмотра налогово-бюджетной политики. Ее будут совершенствовать, обращая внимание на результаты антикризисных действий. Глава государства также настаивает на упрощении налогового администрирования.

Президент подчеркнул, что результаты налоговых стимулов, объявленных в начале пандемии, оказались положительными. Но в то же время они обнажили прежние проблемы национальной экономики. Налоговая политика должна помогать формированию ее новой несырьевой структуры.

«Сейчас в период восстановительного роста правительству следует выработать предложение по совершенствованию налогово-бюджетной политики в новых реалиях. Крайне важен вопрос и налогового администрирования. В последние месяцы участились жалобы предпринимателей на налоговые органы. За минимальную задолженность блокируются счета, постоянно зависает система приема отчетности, без должных оснований ограничивается экспорт и так далее. В целях исполнения бюджета за счет авансовых платежей на добросовестных предпринимателей оказывается давление. Следует прекратить эту практику», - заявил Токаев.

По его поручению правительство и НПП «Атамекен» должны разработать политику по смягчению налогового администрирования. Президент считает, что она должна основываться на цифровых решениях: использовании больших данных и технологиях блокчейн. В дополнении к этому он предложил рассмотреть вопрос об освобождении индивидуальных предпринимателей от предоставления налоговой отчетности, если они используют кассовые аппараты и POS-терминалы онлайн.