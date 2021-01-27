Назначен вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов

Серик Кожаниязов родился в 1965 году в Кызылорде. Окончил Кузбасский политехнический институт, Евразийский национальный университет им. Гумилева. Трудовую деятельность начал в 1989 году инженером-технологом ремонтно-механического завода. В разные годы работал в частном секторе, директором Центра по привлечению инвестиций и развитию фондового рынка, завотделом индустриально-инновационного развития аппарата акима Кызылординской области, директором департамента предпринимательства и промышленности Кызылординской области. В 2007-2008 годах был акимом Кызылорды. Также работал на разных должностях в канцелярии премьер-министра, был заместителем акима Кызылординской области, специальным представителем президента РК на комплексе «Байконур». С 2019 года занимал должность государственного инспектора администрации президента.