Соглашение о зоне свободной торговле между ЕАЭС и Сербией ратифицировал парламент

Страны Евразийского экономического союза смогут поставлять в Сербию сыр, алкогольные напитки и сигареты. Такие нормы заложены в законе «О ратификации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны и Республикой Сербия, с другой стороны».

«У Казахстана, Беларуси и России ранее уже были заключены двусторонние договора с Сербской Республикой о свободной торговле. Однако Армения и Кыргызстан таких соглашений не заключали. Данным соглашением устанавливается единый торговый режим для всех пяти государств ЕАЭС с Сербией», - рассказал депутатам министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

Новым соглашением расширяется перечень товаров, по которым предусмотрена беспошлинная торговля у Казахстана, Беларуси и России. В частности, страны Евразийского экономического союза могут без уплаты таможенных пошлин поставлять в Сербию сыр, алкогольные напитки и сигареты.

«Ранее эти товары облагались импортными таможенными пошлинами», - уточнил он.

В то же время для защиты внутреннего рынка ЕАЭС сохранил применение пошлин на ввоз мяса птицы, сахара, тканей, алкогольных напитков, сигарет, а также на ряд промышленных товаров, таких как компрессоры и моторные транспортные средства. Как отметил Султанов, новое соглашение написано на основе положений Всемирной торговой организации – стороны договорились о применении санитарных и фитосанитарных мер, мер технического регулирования только на основе международных принципов. Также стороны договорились гарантировать защиту объектов интеллектуальной собственности.

В целом реализация соглашения позволит дополнительно расширить рынок сбыта товаров, производящихся в странах Евразийского экономического союза. Потенциал наращивания экспорта казахстанских товаров в Сербию составляет $250 млн.