Токаев поручил главе нового агентства усилить работу по противодействию теневой экономике

Президент заслушал информацию о планах работы нового ведомства на предстоящий период, а также отчет о результатах деятельности упраздненного комитета по финансовому мониторингу за 2020 год. Элиманов доложил о подготовке к проведению второго раунда взаимной оценки реализации норм Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

«Глава государства поручил Жанату Элиманову усилить работу по противодействию теневой экономике, обеспечив при этом защиту интересов добросовестного бизнеса и исключив необоснованное вмешательство в его деятельность», - сообщает пресс-служба президента.