59 новых случаев коронавирусной пневмонии подтверждено в Казахстане

За период с 1 августа 2020 года зарегистрировано всего 47 717 случаев коронавирусной пневмонии, скончались 564 человека, выздоровели – 35 510 человек.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 6 человек, выздоровели 1 276. Общее число летальных случаев достигло 2 527, выздоровевших от коронавируса – 165 595 человек.

На 29 января лечение от КВИ продолжают получать 27 520 человек (15 877 КВИ+ и 11 643 КВИ-), из них в стационарах находится 6 571 пациент, на амбулаторном уровне – 20 949 пациентов. В тяжелом состоянии – 268 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 54 пациента, на аппаратах ИВЛ – 42 пациента.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии достигло 231 716.