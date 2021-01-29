В нем будет и ряд других послаблений
Новый пакет срочных мер по снижению налоговой нагрузки вступит в силу с 1 июля
фото Данияра Мусирова

Тамара Вааль, Vласть

С 1 июля в Казахстане должен вступить в силу новый пакет срочных мер по упрощению механизма уплаты и снижения налоговой нагрузки на фонд оплаты труда для бизнеса, сообщает в пятницу сайт Акорды по итогам заседания Высшего совета по реформам под председательством президента Касым-Жомарта Токаева.

«Участники мероприятия обсудили пакет срочных мер. Они направлены на обеспечение качественного и устойчивого роста экономики путем упрощения механизма уплаты и снижения налоговой нагрузки на ФОТ для субъектов микро- и малого бизнеса, снижение на 70% ставки по НДС для новых производственных компаний, включение микрофинансовых организаций в программы субсидирования «Дорожной карты бизнеса» и другое», - говорится на сайте Акорды.

Данные нормы должны быть разработаны на законодательном уровне и вступить в силу с 1 июля.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Алматы с 1 февраля ужесточают карантин
Новости
Алматы перешел в «красную» зону по темпам распространения коронавируса
Новости
В Павлодарской области с 25 января вводят новые ограничительные меры
Новости
В Алматы с 1 февраля снизятся тарифы на электроэнергию и тепло
Новости
Прием заявок на снятие пенсионных накоплений на покупку жилья начнется 23 января
Новости
МИИР утвердило правила снятия пенсионных накоплений на покупку жилья