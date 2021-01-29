Новый пакет срочных мер по снижению налоговой нагрузки вступит в силу с 1 июля

С 1 июля в Казахстане должен вступить в силу новый пакет срочных мер по упрощению механизма уплаты и снижения налоговой нагрузки на фонд оплаты труда для бизнеса, сообщает в пятницу сайт Акорды по итогам заседания Высшего совета по реформам под председательством президента Касым-Жомарта Токаева.

«Участники мероприятия обсудили пакет срочных мер. Они направлены на обеспечение качественного и устойчивого роста экономики путем упрощения механизма уплаты и снижения налоговой нагрузки на ФОТ для субъектов микро- и малого бизнеса, снижение на 70% ставки по НДС для новых производственных компаний, включение микрофинансовых организаций в программы субсидирования «Дорожной карты бизнеса» и другое», - говорится на сайте Акорды.

Данные нормы должны быть разработаны на законодательном уровне и вступить в силу с 1 июля.