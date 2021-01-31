Решение связано с возвращением города в «зеленую зону» заболеваемости коронавирусом
​В Алматы откажутся от объявленного ранее ужесточения карантина
Фото Данияра Мусирова

В Алматы намерены отказаться от ужесточения карантина с 1 февраля, объявленного на этой неделе. Город вернется к тому виду ограничений, который действовал до 28 января 2021 года, сообщил заместитель санитарного врача города Алматы Садвакас Байгабулов.

«Будет возврат к ограничительным карантинным требованиям, действовавших до 28 января 2021 года», − подтвердил Байгабулов корреспонденту Vласти.

28 января главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление о дальнейших ограничительных мерах по предупреждению коронавирусной инфекции в городе. Документ предусматривал закрытие ряда объектов, включая театры, кинотеатры, некоторые развлекательные учреждений, букмекерские конторы, детские дошкольные учреждения с численностью групп более 15 человек. Он оставлял под запретом массовые мероприятия, а также сокращал время работы ТРЦ и точек общепита.

Акимат Алматы принял решение отказаться от ужесточения из-за возвращения города в «зеленую зону» заболеваемости коронавирусом.

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