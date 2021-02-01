1 259 новых случаев коронавируса подтверждено в Казахстане

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 259 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а всего в стране подтверждено 187 970 случаев.

Павлодарская область остается лидером прироста – 246 случаев за сутки. В Акмолинской области – 197 новых случаев, в Алматы – 116, в Костанайской области – 88, в Западно-Казахстанской области – 87, в Карагандинской области – 86, в Северо-Казахстанской области – 85, в Восточно-Казахстанской области – 81, в Атырауской области – 78, в Алматинской области – 62, в столице – 61, в Туркестанской области – 25, в Жамбылской области – 14, в Мангистауской области – 10, в Шымкенте – 9, в Кызылординской области – 9, в Актюбинской области – 5.