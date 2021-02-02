Он позволит улучшить экологию в 10 городах Казахстана
Нацпроект «Жасыл Казахстан» будет утвержден к 1 июля – Минэкологии
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

К 1 июля министерство экологии, геологии и природных ресурсов разработает и утвердит национальный проект «Жасыл Казахстан», который позволит улучшить экологию в 10 городах страны, сообщил во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Магзум Мирзагалиев.

«Нацпроект «Жасыл Казахстан» будет состоять из семи основных разделов: оздоровление водных объектов, снижение уровня загрязнения воздуха, управление отходами, сохранение биоразнообразия, озеленение страны, энергоэффективность, экообразование и повышение экологической культуры. Это позволит улучшить ситуацию в 10 городах с высоким уровнем загрязнения воздуха: Темиртау, Нур-Султан, Алматы, Актобе, Атырау, Усть- Каменогорск, Караганда, Балхаш, Жезказган, Шымкент», - сказал Мирзагалиев.

Помимо этого, Минэкологии планирует достичь к 2025 году снижения объемов сброса сточных вод, увеличить долю переработки отходов с текущих 18% до 35%, а также снизить энергоемкость ВВП страны.

Министр отметил, что работа по разработке и утверждению нацпроектов будет завершена к 1 июля.

Кроме того, для осуществления общественного мониторинга за ходом эффективности проводимых работ по посадке 2 млрд деревьев на лесном фонде, в ведомстве предлагают создать интерактивную карту на базе существующего геопортала. Сейчас на нем, по словам Мирзагалиева, осуществляется мониторинг лесных пожаров и незаконных рубок леса в онлайн-режиме.

«Геопортал будет доработан совместно с АО «ҒарышСапары. На карте будут указаны планы посадки в разрезе регионов и по годам», - уточнил он.

Напомним, что разработать нацпроект «Жасыл Казахстан» на 2021-2025 годы поручил в ходе расширенного заседания правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев. Тогда же он поручил провести «профессиональный анализ с участием ученых и общественности, чтобы определить подходящие места для посадки деревьев».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Алматы с 1 февраля ужесточают карантин
Новости
Главреда «Уральской недели» хотят привлечь к уголовной ответственности за статью о незаконном распределении земельных участков
Новости
Скончался главный редактор «Информбюро» Михаил Дорофеев
Новости
​В Алматы откажутся от объявленного ранее ужесточения карантина
Новости
В Алматы в сутки госпитализируют до 90 пациентов с коронавирусом
Новости
Алматы и столица вернулись в «желтую» зону по темпам распространения коронавируса