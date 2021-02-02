38,5 тыс. заявок одобрено на снятие пенсионных накоплений из ЕНПФ

Единый накопительный пенсионный фонд начал перечислять первые единовременные выплаты гражданам, принявшим решение изъять часть своих накоплений. Как сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель правления АО «ЕНПФ» Жанат Курманов, 1 февраля на специальные счета было переведено 49 млрд тенге. Всего с 25 по 30 января одобрено 38,5 тыс. заявок.

«Порядка 49 млрд тенге были переданы уполномоченному оператору «Отбасы банку» на специальные счета по 8 454 заявлениям вкладчиков. Таким образом, процесс передачи пенсионных накоплений, превышающих порог достаточности, начался. ЕНПФ ежедневно принимает и обрабатывает заявки, полученные от уполномоченных операторов, и в течение пяти рабочих с дней с даты поступления заявки, осуществляет необходимые переводы для зачисления на спецсчета, открытые в уполномоченных операторах», - рассказал Курманов.

По его информации, с 25 по 30 января Единым накопительным пенсионным фондом предварительно принято и одобрено 38 507 заявок на сумму 212,6 млрд тенге от двух операторов – «Отбасы банк» и «Народный банк Казахстана». Всего заявки принимают четыре банка второго уровня, в том числе «Алтын банк» и «Банк Центр кредит».