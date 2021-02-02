Уже ЕНПФ перечислил казахстанцам 49 млрд тенге
38,5 тыс. заявок одобрено на снятие пенсионных накоплений из ЕНПФ

Тамара Вааль, Vласть

Единый накопительный пенсионный фонд начал перечислять первые единовременные выплаты гражданам, принявшим решение изъять часть своих накоплений. Как сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель правления АО «ЕНПФ» Жанат Курманов, 1 февраля на специальные счета было переведено 49 млрд тенге. Всего с 25 по 30 января одобрено 38,5 тыс. заявок.

«Порядка 49 млрд тенге были переданы уполномоченному оператору «Отбасы банку» на специальные счета по 8 454 заявлениям вкладчиков. Таким образом, процесс передачи пенсионных накоплений, превышающих порог достаточности, начался. ЕНПФ ежедневно принимает и обрабатывает заявки, полученные от уполномоченных операторов, и в течение пяти рабочих с дней с даты поступления заявки, осуществляет необходимые переводы для зачисления на спецсчета, открытые в уполномоченных операторах», - рассказал Курманов.

По его информации, с 25 по 30 января Единым накопительным пенсионным фондом предварительно принято и одобрено 38 507 заявок на сумму 212,6 млрд тенге от двух операторов – «Отбасы банк» и «Народный банк Казахстана». Всего заявки принимают четыре банка второго уровня, в том числе «Алтын банк» и «Банк Центр кредит».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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