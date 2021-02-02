Карантин смягчили в столице

В столице смягчены карантинные меры, говорится в постановлении главного санврача города, опубликованном во вторник вечером.

Так, ТРЦ смогут работать в будни и по субботам с 10 до 23 часов, но не будут работать в воскресенье.

Объекты общественного питания могут работать с 7 утра до полуночи, за исключением объектов, расположенных в жилых зданиях – их работа должна заканчиваться в 22 часа в будни и в 23 часа в выходные дни.

Фитнес-центры, сауны, СПА могут работать с 7 до 23 часов.

Кинотеатрам разрешено заполнять не более 30% мест и работать с 10 утра до полуночи.

Столица в конце прошлой недели перешла из «красной» в «желтую» зону по темпам распространения коронавируса – это позволяет смягчать карантинные меры.