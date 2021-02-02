Он должен провести в колонии 2 года 8 месяцев
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Суд заменил условный срок Навальному на реальное лишение свободы
Фото телеканала Дождь

Симоновский районный суд Москвы решил заменить условный срок российского политика Алексея Навального на реальное лишение свободы.

Суд принял все доводы Федеральной службы исполнения наказаний и прокуратуры и отверг доводы защиты и самого политика.

Навальный ранее был приговорен к 3,5 годам лишения свободы. При этом год он провел под домашним арестом и этот срок должен быть зачтен. Таким образом, он должен отбыть в колонии оставшиеся 2 года 8 месяцев.

Команда Навального призвала сторонников политика собраться этим вечером на Манежной площади.

Дело «Ив Роше» — о «мошенничестве» — было возбуждено против Алексея Навального и его брата Олега еще в декабре 2012 года на основании заявления генерального директора ООО «Ив Роше Восток» (российского филиала «Ив Роше») Бруно Лепру. Братьев обвиняли в том, что они обманом навязали косметической компании «Ив Роше» и «Многопрофильной процессинговой компании» свою фирму в качестве посредника при оказании транспортно-логистических услуг, напоминает Новая газета.

В российском суде в 2014 году представители «Ив Роше Восток» выступили на стороне братьев Навальных, заявив, что договор был полностью выполнен и никакого ущерба компания не понесла. Сам Лепру, который написал заявление на Навальных, в суд так и не пришел, а затем уволился из «Ив Роше».

Тем не менее спустя два года суд приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно с испытательным сроком 5 лет, который в 2017 году был продлен еще на год — таким образом, испытательный срок у него истек 29 декабря. Брату политика Олегу назначили реальный срок.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что приговор по делу «Ив Роше» был политически мотивированным, произвольным и необоснованным и присудил выплатить братьям Навальным компенсации на общую сумму в 76 тысяч евро и 460 тысяч рублей. В 2019 году ЕСПЧ принял еще одно решение по иску Алексея Навального, признав незаконным домашний арест, под которым тот находился на протяжении более десяти месяцев в 2014 году.

В августе прошлого года Алексей Навальный был отравлен ядом Новичок. В состоянии комы он был вывезен на лечение в Германию, где провел около пяти месяцев, проходя лечение и реабилитацию.

Навальный вернулся в Россию 17 января и был немедленно задержан.

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