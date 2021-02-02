Суд заменил условный срок Навальному на реальное лишение свободы

Суд принял все доводы Федеральной службы исполнения наказаний и прокуратуры и отверг доводы защиты и самого политика.

Навальный ранее был приговорен к 3,5 годам лишения свободы. При этом год он провел под домашним арестом и этот срок должен быть зачтен. Таким образом, он должен отбыть в колонии оставшиеся 2 года 8 месяцев.

Команда Навального призвала сторонников политика собраться этим вечером на Манежной площади.

Дело «Ив Роше» — о «мошенничестве» — было возбуждено против Алексея Навального и его брата Олега еще в декабре 2012 года на основании заявления генерального директора ООО «Ив Роше Восток» (российского филиала «Ив Роше») Бруно Лепру. Братьев обвиняли в том, что они обманом навязали косметической компании «Ив Роше» и «Многопрофильной процессинговой компании» свою фирму в качестве посредника при оказании транспортно-логистических услуг, напоминает Новая газета.

В российском суде в 2014 году представители «Ив Роше Восток» выступили на стороне братьев Навальных, заявив, что договор был полностью выполнен и никакого ущерба компания не понесла. Сам Лепру, который написал заявление на Навальных, в суд так и не пришел, а затем уволился из «Ив Роше».

Тем не менее спустя два года суд приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно с испытательным сроком 5 лет, который в 2017 году был продлен еще на год — таким образом, испытательный срок у него истек 29 декабря. Брату политика Олегу назначили реальный срок.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что приговор по делу «Ив Роше» был политически мотивированным, произвольным и необоснованным и присудил выплатить братьям Навальным компенсации на общую сумму в 76 тысяч евро и 460 тысяч рублей. В 2019 году ЕСПЧ принял еще одно решение по иску Алексея Навального, признав незаконным домашний арест, под которым тот находился на протяжении более десяти месяцев в 2014 году.

В августе прошлого года Алексей Навальный был отравлен ядом Новичок. В состоянии комы он был вывезен на лечение в Германию, где провел около пяти месяцев, проходя лечение и реабилитацию.

Навальный вернулся в Россию 17 января и был немедленно задержан.