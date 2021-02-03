Требуем прекратить преследование Лукпана Ахмедьярова и «Уральской недели»

В конце января стало известно, что прокуратура требует привлечь к ответственности по статье 423 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Разглашение данных досудебного производства или закрытого судебного разбирательства» главного редактора издания «Уральская неделя» Лукпана Ахмедьярова.
Поводом стала публикация о незаконном распределении земельных участков в Уральске, в котором замешан сотрудник прокуратуры. После этого Лукпан несколько раз побывал на допросах, а 3 февраля был задержан на трассе Уральск — Атырау.
Мы убеждены, что преследование Лукпана Ахмедьярова имеет политическую подоплеку и связано с желанием правоохранительных структур Западного Казахстана заглушить голос журналиста.
Ахмедьяров выполнил свою работу — провел журналистское расследование и опубликовал его результаты. Более того, в статье речь идет о фактах коррупции, с которой, согласно декларациям высших должностных лиц страны, Казахстан ведет непримиримую борьбу.
Это не первая попытка преследования Лукпана Ахмедьярова и «Уральской недели» — одного из редких независимых изданий Казахстана. Мы расцениваем ее как атаку на все независимые СМИ страны и требуем немедленно прекратить давление на журналистов.
Правоохранительные органы не должны вмешиваться в работу СМИ, а журналисты должны иметь возможность делать свою работу — вести расследования, сообщать о фактах коррупции, подвергать сомнению действия чиновников.
Преследование Лукпана Ахмедьярова — незаконно и должно быть остановлено немедленно.