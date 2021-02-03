Требуем прекратить преследование Лукпана Ахмедьярова и «Уральской недели»

В конце января стало известно, что прокуратура требует привлечь к ответственности по статье 423 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Разглашение данных досудебного производства или закрытого судебного разбирательства» главного редактора издания «Уральская неделя» Лукпана Ахмедьярова.

Поводом стала публикация о незаконном распределении земельных участков в Уральске, в котором замешан сотрудник прокуратуры. После этого Лукпан несколько раз побывал на допросах, а 3 февраля был задержан на трассе Уральск — Атырау.

Мы убеждены, что преследование Лукпана Ахмедьярова имеет политическую подоплеку и связано с желанием правоохранительных структур Западного Казахстана заглушить голос журналиста.

Ахмедьяров выполнил свою работу — провел журналистское расследование и опубликовал его результаты. Более того, в статье речь идет о фактах коррупции, с которой, согласно декларациям высших должностных лиц страны, Казахстан ведет непримиримую борьбу.

Это не первая попытка преследования Лукпана Ахмедьярова и «Уральской недели» — одного из редких независимых изданий Казахстана. Мы расцениваем ее как атаку на все независимые СМИ страны и требуем немедленно прекратить давление на журналистов.

Правоохранительные органы не должны вмешиваться в работу СМИ, а журналисты должны иметь возможность делать свою работу — вести расследования, сообщать о фактах коррупции, подвергать сомнению действия чиновников.

Преследование Лукпана Ахмедьярова — незаконно и должно быть остановлено немедленно.

Редакция интернет-журнала Vласть

Редакция “Медиазона Центральная Азия”

Редакция masa.media

Редакция The Village Казахстан

Редакция Factcheck.kz

Редакция ProTenge

Редакция "За нами уже выехали"

Редакция The Qazaq Times

Редакция Orda.kz

Редакция издания "Интонация"

Редакция mgorod.kz

Редакция Adamdar/CA

Фонд защиты свободы слова "Адил соз"