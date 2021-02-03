Новую стратегию нацбезопасности до 2025 года рассмотрели на заседании Совбеза

Сегодня на заседании Совета безопасности республики под председательством Нурсултана Назарбаева рассмотрены основные подходы к Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан на 2021-2025 годы, а также планы перевооружения Вооруженных сил и развития оборонно-промышленного комплекса страны, сообщает сайт первого президента.

Назарбаев подчеркнул, что сегодня Казахстан, наряду с другими странами, в сфере безопасности подошел «к переломному этапу», «своеобразным водоразделом стала пандемия коронавирусной инфекции».

«Она окажет влияние на все предстоящее десятилетие. Уже сегодня происходит трансформация традиционных вызовов национальной безопасности, возникают новые ассиметричные и гибридные угрозы», - подчеркнул глава Совбеза, указав на необходимость выработки новой архитектуры национальной безопасности в современных условиях.

«Как бы не менялись экономические, технологические, социальные реалии и внешние условия, наши национальные интересы незыблемы. Это суверенитет Казахстана и территориальная целостность, единство и политическая стабильность, благополучие граждан и социальная справедливость. Стратегия национальной безопасности заключается в том, чтобы оберегать данные ценности, укреплять завоевания Независимости, 30-летие которой мы отмечаем в этом году», - сказал он.

В новой стратегии предлагаемые меры основываются на современных методах управления рисками и исходят из неразрывной взаимосвязи нацбезопасности со сбалансированным социально-экономическим и общественно-политическим развитием. Назарбаев обратил внимание на то, что готовность к противодействию угрозам биологической безопасности надолго останется в повестке, поскольку инфекционные и иные заболевания перешли в разряд глобальных вызовов. В этой связи была отмечена важность выработки эффективных мер по нейтрализации ключевых рисков в сфере биологической безопасности и безопасности общественного здравоохранения.

«К здравоохранению теперь нужно относиться, как к базовому компоненту национальной безопасности и социальной стабильности. В условиях пандемии социально-экономические издержки неизбежны. В первую очередь, это сокращение доходов граждан, рост неравенства между регионами, отраслями, городом и селом. Нужно над этим целенаправленно работать. Важно комплексно поддерживать социально уязвимые группы населения», - сказал председатель Совета безопасности.

Отдельно он остановился на вопросах обеспечения экономической безопасности, кибербезопасности, информационной безопасности и особенно безопасности человеческого капитала, заявив, что «настоящая угроза – это не падение цен на минерально-сырьевые ресурсы, а риск снижения качества интеллектуального потенциала нации».

«Прежде всего, это касается образования. Здесь мы еще серьезно отстаем от развитых стран. Образование должно стать нашей национальной идеей на ближайшее десятилетие», - подчеркнул Елбасы.

Также он указал на значимость «классических» видов национальной безопасности – внешней и военной, где основные вызовы связаны с ростом конфронтации внешних игроков, возможностью формирования зоны нестабильности в Центральной Азии и вокруг нее.

По итогам обсуждения участники заседания одобрили концептуальные подходы к новой Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан.

В рамках обсуждения второго вопроса были рассмотрены аспекты строительства Вооруженных сил, призванные обеспечить надлежащую военную безопасность Республики Казахстан. Назарбаев указал на необходимость совершенствования Вооруженных сил с учетом внедрения новых технологий в военном деле и технологического прогресса в производстве вооружения и военной техники. По его словам, Концепция перевооружения Вооруженных сил и развития оборонной промышленности до 2030 года определяет долгосрочное видение по оснащению армии, отвечает новым технологическим вызовам, а отечественная оборонная промышленность ориентирована на потребности ВС.

По итогам заседания Назарбаев дал ряд конкретных поручений, направленных на повышение уровня боеготовности Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, усилению сил территориальной обороны.