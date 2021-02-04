В Казахстане будет создана единая база ученых

В Казахстане намерены создать единую базу и экспертов, которые смогут проводить экспертную оценку проектов ученых, претендующих на грантовое финансирование. Такая норма заложена в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки», который в четверг в ходе пленарного заседания в первом чтении рассмотрел сенат.

«В законопроекте предусматривается норма по созданию единой базы ученых, экспертов, как казахстанских, так и зарубежных экспертов. Это позволит приводить в адекватное соответствие уровень рецензентов с уровнем научных проектов на предмет экспертной оценки проектов на грантовое и программно-целевое финансирование», - сказал, представляя законопроект коллегам, депутат сената Едил Мамытбеков.

Кроме того, вносятся поправки в части наведения должной координации академической, вузовской и отраслевой ветвей науки.

«Это позволит проводить полноценный мониторинг процесса от финансирования до внедрения результатов научных исследований в производство», - подчеркнул депутат.

Законопроектом предусматривается устранение имеющего место дисбаланса развития и отсутствия экономического взаимодействия между отдельными элементами научной инновационной инфраструктуры между научно-исследовательскими институтами, вузами, инновационными фондами, инженерными лабораториями, технопарками, офисами-коммерциализации и другими структурами, сопровождающими научную и научно-техническую деятельность. Также уточнен понятийный аппарат, расширены полномочия правительства по утверждению правил грантового финансирования коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности. Пересмотрены отдельные функции и задачи уполномоченного органа по науке в части межотраслевой координации в области науки и научно-технической деятельности. Внесены изменения в задачи высшей научно-технической комиссии при правительстве, национальных научных советов и расширяется компетенция Национального центра государственной научно-технической экспертизы.

В конечном итоге, считает Мамытбеков, депутаты усилили меры поддержки двух ключевых звеньев – эффективного грантового финансирования и коммерциализации научных результатов.