Сменился ректор КазНУ имени аль-Фараби

По данным Минобразования, совет директоров рекомендовал комиссии двух кандидатов - Туймебаева и Жанар Темирбекову, занимающую сейчас пост ректора Евразийского технологического университета. Комиссия остановила выбор на Туймебаеве. В сообщении не приводятся причины этого решения.

62-летний Туймебаев - выпускник филфака КазНУ. Работал в университете в течение 1980-х и в начале 1990-х. С 1993 года был на дипломатической службе, был послом в России и Турции, шефом протокола президента. В 2007-2010 годах занимал должность министра образования и науки. В 2016-2019 годах возглавлял Южно-Казахстанскую, а затем - Туркестанскую область. С 2019 года был зампредом Ассамблеи народа Казахстана.

Прежний ректор Галимкаир Мутанов занимал пост с 2010 года.