Токаев планирует посетить предприятие по выпуску отчетственной вакцины от коронавируса

Пресс-секретарь президента Берик Уали заявил, что Касым-Жомарт Токаев в будущем планирует привиться отечественной вакциной от коронавируса и посетит завод по ее производству.

«В социальных сетях наши граждане задаются вопросом: почему ранее Глава государства выразил намерение получить казахстанскую вакцину, однако, не дождавшись ее, привился «Спутником-V». Со всей ответственностью заявляю, что президент всегда поддерживает отечественное производство. Он привился вакциной, произведенной в Караганде, и полностью доверяет нашим ученым. После запуска производства казахстанской вакцины он планирует посетить с рабочим визитом Жамбылскую область и лично ознакомиться с работой предприятия», - написал Уали на своей странице в Facebook.

«Следующей вакциной от коронавируса, которую намерен получить глава государства, будет отечественный препарат. Президент убежден, что альтернативы вакцинации населения не существует», - отметил Уали.

Токаев привился вакциной от коронавируса в начале недели. Его пресс-секретарь не сообщал, были ли у президента какие-то побочные эффекты. Пресс-служба также не публиковала фото и видео вакцинации, как это делали многие мировые лидеры.