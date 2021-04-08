В Казахстане создадут Институт национальной памяти по вопросам политических репрессий

Государственный секретарь Крымбек Кушербаев провел второе заседание государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, на котором обсуждены вопросы текущей деятельности комиссии и ее региональных филиалов, сообщает Акорда.

Кушербаев отметил, что организационный этап госкомиссии завершен и начата активная исследовательская работа ученых и экспертов в различных архивах страны.Создан проектный офис, в состав которого вошли ученые, исследователи и представители госорганов, сформированы 11 рабочих групп, каждая группа осуществляет свою деятельность в рамках тематических планов и определенной методологии в соответствии с категориями жертв репрессий.

Кроме этого, во всех регионах страны созданы и функционируют региональные комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Их возглавляют заместители акимов регионов, в составе находятся ученые, видные общественные деятели и представители государственных органов и организаций.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил, что все члены рабочих групп получили допуск к работе в закрытых и специальных архивах. Ученые освобождены от основной работы в вузах и научно-исследовательских институтах с сохранением зарплат и всех социальных выплат. А по словам министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой, в стране будет создан Специальный архивный фонд и Институт национальной памяти по вопросам политических репрессий.

В ходе заседания госкомиссии также было принято решение по созданию подкомиссии по всестороннему изучению закрытых архивных фондов по политическим репрессиям и их поэтапному рассекречиванию.