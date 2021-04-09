Вакцинировать в ТРЦ Алматы будут по предварительной записи

Вакцинировать от коронавируса в ТРЦ алматинцев будут по предварительной записи, сообщила директор алматинского городского филиала РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения» Гульнара Искакова на брифинге в пятницу.

«По поводу пунктов массовой вакцинации – там тоже будет предварительная запись. То есть все эти пункты массовой вакцинации прикреплены к определенной организации ПМСП, которые, в свою очередь, формируют графики. То есть у нее несколько есть пунктов, – есть один пункт в поликлинике, есть, к примеру, два пункта в ТРЦ, – и, соответственно, она эти графики выстраивает. И согласно указанным графикам она приглашает пациента», - сказала Искакова.

Но при этом она добавила, что при желании можно получить вакцину вне очереди.

«В случае если пациент там (в ТРЦ – V) находился по каким-то мотивам, пришел просто в ТРЦ по каким-то своим личным делам, он может обратиться и вне очереди может получить (прививку – V). Для этого наши прививочные пункты усилены дополнительными сотрудниками, определены потоки, и, надеемся, что у нас не будет ажиотажа», - сказала директор филиала Республиканского центра электронного здравоохранения.

В целом Искакова рассказала алгоритм вакцинации. По ее словам, жители города могут получить вакцину, независимо от места прикрепления к медорганизации. Сегодня в 56 организациях ПМСП развернуты прививочные кабинеты, в которых проводится как плановая, так и экстренная вакцинация.

«Что такое плановые? Сейчас через электронное правительство, если пациент зарегистрирован на уровне egov или egov.mobile в базе мобильных граждан, он может записаться и получить это приглашение онлайн. То есть не надо идти в поликлинику, не надо искать. Можно зайти, зарегистрироваться, записаться, и потом сотрудник поликлиники сделает распределение, определит ему время и дату, пациент получит смс-оповещение. И по смс-оповещению он в назначенное время придет и получит», - пояснила Искакова.

Но для тех, кто не может зарегистрироваться по каким-то причинам, – «нет смартфона и так далее», – как на уровне поликлиник, так и на уровне прививочных пунктов организованы экстренные пункты вакцинации, сообщила она. Для такой категории населения «во время обращения могут оказать услугу и провести вакцинацию». Что же касается людей с ограниченными возможностями, которые не могут передвигаться и «есть какая-то необходимость», то поликлиника может обеспечить доставку пациента на осмотр и вакцинацию, после чего отвезти обратно домой.

«По остальным (гражданам – V) трудоспособного возраста, те, кто зарегистрировался, обратился через мобильное приложение или через egov, приходит смс-оповещение на определенное время, пациент приходит, получает. Повторно записываться нет необходимости. После того, как идет регистрация о получении вакцинации, соответственно, придет смс-оповещение (автоматически), когда и в какое время через 21 день пациент может прийти получить второй компонент данной вакцины», - отметила Искакова.

Вместе с тем она добавила, что «на дому вакцинация не предполагается, так как есть определенный холодовой режим хранения вакцины». Если пациент не может передвигаться и есть какая-то необходимость, то поликилиника может пойти навстречу и обеспечить доставку пациента. чтобы в поликлинике его могли осмотреть специалисты, выяснить, показания и противопоказания, после вакцинации понаблюдать и после этого отвезти пациента домой.

Она также добавила, что обработка заявки занимает 3-5 минут, а возможность отозвать заявку сейчас рассматривается.