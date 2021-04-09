Законопроект о полной реабилитации жертв политических репрессий разработают в Казахстане

Правительство Казахстана намерено разработать законопроект «О полной реабилитации жертв политических репрессий» и расширить перечень лиц, имеющих право на реабилитацию. Об этом в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

«По итогам деятельности uосударственной комиссии будет проведена работа по законодательному обеспечению вопросов полной реабилитации жертв политических репрессий. Будут разработаны законопроекты «О полной реабилитации жертв политических репрессий» и «О внесении изменений и дополнений в ряд действующих законов». Также будут выработаны новые механизмы реабилитации жертв политических репрессий и расширены перечень лиц, имеющих право на реабилитацию», - сообщил Тугжанов.

Вице-премьер напомнил, что госкомиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий создана в Казахстане в ноябре 2020 года. В плане работы предусмотрено 19 мероприятий. Министерством культуры и спорта в текущем году создан специализированный фонд архивных материалов по вопросам политических репрессий на базе Национального архива и Центрального Государственного архива. Сегодня, по словам Тугжанова, в данном фонде хранится 1 040 единиц архивных дел, касающихся жертв политических репрессий. Фонд будет пополнятmся за счет вновь рассекреченных документов в рамках деятельности комиссии.